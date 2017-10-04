В Ленкорани вода затопила дома, жители эвакуированы

2017-10-04 22:28 | www.apa.az | 4
Ливневые дожди создали ряд проблем в южном регионе Азербайджана.
По сообщению южного бюро АПА, интенсивные ливневые дожди привели к повышению уровня воды в реках.
Так, в селе Сютемурдов Ленкоранского района оказались затопленными десятки домов.
На место происшествия привлечены живая сила и техника МЧС Азербайджана, эвакуированы жители около десятка частных жилых домов. В настоящее время принимаются соответствующие меры для устранения последствий интенсивных осадков в районе.