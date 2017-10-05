Президент Азербайджана: “Одной из причин нерешенности конфликта является отсутствие давления на агрессора на международном уровне”

2017-10-05 01:32 | www.apa.az | 5

"Одна из главных задач, стоящих перед нами, я хотел бы начать с этой темы, это агрессия Армении против Азербайджана, которая продолжается более 25 лет".

Как сообщает АПА, об этом на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что ситуация на оккупированных территориях известна международному сообществу: “К сожалению, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ продолжаются много лет, не принося никаких практических результатов. Армения пытается сохранить статус-кво без изменений. Это основная причина, по которой конфликт до сих пор не разрешен».

Глава государства отметил, что основной сферой деятельности Минской группы должно быть оказание еще большего давления на оккупационный режим Армении для соблюдения ими норм международного права.

«Одной из причин нерешенности конфликта является отсутствие давления на агрессора на международном уровне. Если были бы применены санкции против страны, нарушающей нормы международного права и гуманитарные нормы, то возможно конфликт давно был бы решен. Умеренная политика международной общественности по отношению к Армении создает у них впечатление, что они могут и дальше незаконно оставаться на наших землях. Но они должны понять, что это будет невозможно. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, но мы хотим сделать это мирным путем", - сказал президент Ильхам Алиев.

«Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу и это крайне важно. Их политика бойкотирования переговоров во-первых была глупой, а во-вторых неэффективной. Насколько мне известно, руководству Армении были направлены соответствующие обращения относительно того, что эта страна не может себя так вести. Они, наряду с оккупацией территорий осуществили этнические чистки и разорили оккупированные территории. После всего этого они еще и выдвигают условия для возобновления переговоров. Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается. Через несколько дней я встречусь с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и мы обсудим будущие переговоры, а также возможность встречи на президентском уровне" - сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Европейская Комиссия должна продемонстрировать единый подход в отношении всех конфликтов на постсоветском пространстве: «В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности».