В Перу военный самолет врезался в полицейский участок

2017-10-05 02:48 | www.apa.az | 5

На авиабазе Масамари самолет Ан-32 ВМС Перу врезался в полицейский участок.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед столкновением с участком.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности тормозной системы воздушного судна. Официальная причина будет известна по завершению расследования.

Местное издание Diario Correo отмечает, что на борту самолета в момент инцидента находились порядка 70 военнослужащих. Пострадавших в результате столкновения, по предварительной информации, нет.