Президент Ильхам Алиев: “Если Азербайджан покинет Совет Европы, в нашей жизни ничего не изменится”

2017-10-05 03:49 | www.apa.az | 3

"Здесь был затронут вопрос о выходе из Совета Европы. К сожалению, общественное мнение о Совете Европы не столь положительное".

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

По словам главы государства, этому есть несколько причин: «При вступлении в эту организацию, мы ожидали, что она поможет нам в решении нагорно-карабахского конфликта. Но это сделать не удалось. Я как член парламента в 2001-2003 годах руководил делегацией Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Я знаю, что это за организация, мне также известно об ее отношении к Азербайджану. Оно было крайне отрицательным. Азербайджан вступил организацию одновременно с Арменией и сравнивал резко отрицательное отношение к Азербайджану с положительным отношением к Армении. Стране, где фальсифицируются выборы, где терроризм практически возведен на уровень официальной политики, стране оккупировавшей территорию другого государства и совершавшей военные преступления покровительствовали лоббистские группы ПАСЕ, а Азербайджан подвергался нападкам».

Президент Ильхам Алиев сказал, что последнее время некоторые официальные лица Совета Европы организовали новые нападки на Азербайджан: «Целенаправленные атаки против Азербайджана вызывают разочарование и появляются мысли - "что мы делаем в этой организации?" Для того, чтобы этого не было мы должны работать в конструктивном русле. Считаю, что одним из таких путей является укрепление наших связей с Европейским Союзом и Европейской Комиссией.

Глава государства напомнил, что Азербайджан уже 16 лет является членом Совета Европы: «Скажу вам искренние, по-дружески - если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. В нашей жизни ничего не изменится, мы после этого не станем жить ни хорошо, ни плохо, ни богато и ни бедно. Права человека и демократия и впредь будут в центре нашего внимания. Мы не делаем это для того, чтобы понравиться генеральному секретарю Совета Европы, а с целью развития нашей страны. Касательно европейских институтов, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Европейский союз является нашим приоритетом, и ваш визит показывает, что Азербайджан также является важным партнером для Европы».