Президент: "Азербайджан стал ведущей силой в освоении проекта "Южный газовый коридор"

2017-10-05 04:39 | www.apa.az | 4

«Наши экономические показатели нашли отражение в оценках, проведенных такими международными организациями, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития. Их оценки, в связи с нашими реформами, весьма позитивны. Экономика Азербайджана успешно развивается».

Как сообщает АПА, об этом на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что большое внимание уделяется ненефтяному сектору: «В этом году рост экономики составляет 20-30 процентов, а рост экспорта в области сельского хозяйства превышает 50 процентов. Таким образом, диверсификация экономики является уже реальностью. Поэтому несмотря на то, что резкое падение цен на нефть создало для нас определенные проблемы, мы, тем не менее, в предельно короткий срок смогли справиться с этими проблемами. Конечно, Азербайджан известен, как страна, обладающая богатыми энергетическими ресурсами, для транспортировки которых на мировые рынки он и вкладывает основные инвестиции. В настоящее время наша нефть в энергетическом балансе некоторых стран-членов Европейского Союза составляет примерно 25-30 процентов. Таким образом, мы играем свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Недавно был подписан новый меганефтяной контракт с консорциумом ведущих международных энергетических компаний. Этот контракт позволит нам осваивать наши гигантские нефтяные месторождения до 2050 года. Для сохранения стабильного нефтяного производственного профиля будут вложены дополнительно десятки миллиардов инвестиций».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время проект транспортировки природного газа из Азербайджана на европейские рынки является одним из важнейших вопросов энергетической повестки дня Европы: "Мы работаем над этим вопросом в условиях тесного сотрудничества с Европейской комиссией. Азербайджан стал ведущей силой в освоении проекта «Южный газовый коридор». Сегодня в данный проект включились 7 стран. Это – Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Ряд балканских стран намерен присоединиться к данному проекту. Минимальные запасы природного газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Это – высокая цифра, которая будет возрастать, так как в настоящее время мы проводим разведку новых гигантских газовых месторождений. Так что это – большие запасы. Мы ведем строительство трубопровода, соединяющего Азербайджан через упомянутые страны с Европой, Италией. Протяженность трубопровода составляет 3500 километров, успешно идут и связанные с ним строительные работы. Надеемся, что следующий год станет первой фазой, и в 2020 году проект завершится. Стоимость данного проекта составляет, по меньшей мере, 40 миллиардов долларов США, Азербайджан выступает в качестве активного инвестора в проекте «Южный газовый коридор» и вносит свой вклад. Накопленных нами финансовых ресурсов достаточно для реализации любого проекта, в настоящее время они превышают 40 миллиардов долларов. У нас небольшой внешний долг – менее 20 процентов валового внутреннего продукта. Поэтому мы не испытываем никаких проблем с привлечением международного финансирования. А все, что мы делаем, в основном направлено на достижение целей, связанных с проектом «Южный газовый коридор». Для других инфраструктурных проектов и проектов, реализуемых на местном уровне, мы используем средства государственного бюджета. Поэтому будущее Азербайджана, конечно, представляется еще более светлым с точки зрения экономики и энергетической безопасности. Я нисколько не сомневаюсь в этом".