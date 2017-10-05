Бывший госсекретарь США возглавит совет Bank of America

2017-10-05 05:02 | www.apa.az | 4
Бывший государственный секретарь США Джон Керри присоединится к Bank of America в качестве председателя своего глобального консультативного совета.
Как передает АПА, об этом сообщает Financial Times.
«Наш совет будет анализировать целый ряд вопросов и предоставлять собственную оценку по событиям, определяющих будущее мирового сообщества», - заявил Керри.
По данным издания, совет банка занимается вопросами экономического, политического и делового развития. Отмечается, что совет собирается, по меньшей мере, два раза в год.