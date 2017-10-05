Президент: “Наша цель заключается в превращении Азербайджана в важный региональный транспортный центр”

2017-10-05 05:33 | www.apa.az | 5

«Еще один вопрос, который мне хотелось бы отметить, связан с транспортом. Эта сфера представляет значение не только для нас. В таких проектах, как освоение энергетических ресурсов, без сотрудничества в области транспорта на региональном или континентальном уровне трудно добиться каких бы то ни было успехов. Поэтому наша цель заключается в превращении Азербайджана в важный региональный транспортный центр».

Как сообщает АПА, об этом на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что с этой целью страна еще в прошлом вложила крупные инвестиции: «Мы модернизировали все магистрали, соединяющие нашу страну с соседними странами. Мы построили шесть международных аэропортов и обновили самолетный парк для перевозки как пассажиров, так и грузов. Мы находимся на этапе активной модернизации железнодорожной инфраструктуры. Азербайджан располагает крупнейшим на Каспийском море торговым флотом, у нас около 300 судов. В Баку у нас есть современный судостроительный завод, способный строить все виды судов, мы фактически выполняем эту работу. В следующем году мы сдадим в эксплуатацию крупнейший международный морской порт на Каспийском море. Максимальный объем грузоприемки и грузоотправки порта составит 25 миллионов тонн в год. Вся эта работа проводится для налаживания связей с нашими соседями – близкими и не очень близкими».

Президент И.Алиев напомнил, что в очень скором времени будет функционировать транспортный коридор Восток-Запад: «Это – путь из Азии в Европу, проходящий через Каспийское море, Азербайджан, он станет кратчайшим транспортным путем из Азии в Европу. Еще один путь проходит с юга на север или с юга на запад, он тоже проходит через Азербайджан, который вложил в него инвестиции. Конечно, это позволит нам получать в будущем больше денег от ненефтяного сектора».