В Пентагоне назвали число погибших при обстреле военного патруля в Нигере - ОБНОВЛЕНО

2017-10-05 05:40 | www.apa.az | 5

В результате обстрела совместного военного патруля США и Нигера на юго-западе африканской страны погибли не менее восьми солдат.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщил представитель Пентагона.

По его словам, погибли пятеро военнослужащих ВС Нигера и трое военных США. При этом еще двое американских солдат получили ранения.

В свою очередь дипломатический источник агентства заявил, что нападавшие прибыли в Нигер из Мали.

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Совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-западе африканской страны.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил представитель Пентагона».

«Мы можем подтвердить сообщения о том, что совместный патруль США и Нигера попал под враждебный огонь на юго-западе Нигера», сказал он.

Между тем, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. В Пентагоне данную информацию не подтвердили.

При этом представитель Пентагона не стал называть число погибших и раненных при обстреле.