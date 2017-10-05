Вальтер Стивенс: “Переговоры между СЕ и Азербайджаном продолжаются в очень хорошем русле”

2017-10-05 06:00 | www.apa.az | 5

“Мы придаем большое значение этому визиту. По-моему, визит уместен, так как идет подготовка к Саммиту Восточного партнерства. В то же время, мы придаем значение Восточному партнерству, особенно Азербайджану”.

Как передает АПА, об этом заявил председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтер Стивенс во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В.Стивенс отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

«Уже проведено несколько раундов переговоров. По-моему, они продолжаются в очень хорошем русле. Надеемся, что переговоры завершатся в ближайшее время. Идет также большая работа над предыдущим Соглашением 1996 года «О партнерстве и сотрудничестве». Что касается Нагорного Карабаха, когда Вы находились в Брюсселе с президентом Армении, президент Туск очень ясно выразил свое мнение. Мы бы очень хотели, чтобы был найден не статус-кво, а политическое урегулирование. Полностью поддерживаем сопредседателей в этом плане», сказал В.Стивенс.