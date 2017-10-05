Под королем Саудовской Аравии остановился трап-эскалатор – ВИДЕО

2017-10-05 01:05 | www.oxu.az | 4

У самолета прибывшего в московский аэропорт «Внуково-2» короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда вышел из строя трап-эскалатор, после чего королю пришлось по нему спускаться пешком.

Как передает Oxu.Az, кадры Ruptly опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Король Салман в должности руководителя Саудовской Аравии посещает Россию впервые. В аэропорту его встречали почетный караул Преображенского полка и оркестр. Также во «Внуково-2» приехала и российская делегация, включающая вице-премьера Дмитрия Рогозина, замглавы МИД Михаила Богданова и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Как ожидается, король Салман будет находиться в Москве до 7 октября.

C.Б.

