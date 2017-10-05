Ильхам Алиев о будущем Нагорного Карабаха

2017-10-05 01:29 | www.oxu.az | 5

Наличие армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта постоянная угроза для региональной безопасности и стабильности.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду сказал в частности во вступительной речи Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

«Думаю, что основной сферой деятельности Минской группы в предстоящем месяце, - наверно вы знаете, что они планируют совершить визит в регион, - должно быть оказание еще большего давления на оккупационный режим Армении для соблюдения ими норм международного права. Одной из причин нерешенности конфликта является отсутствие давления на агрессора на международном уровне», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что если были бы применены санкции против Армении, если бы были применены серьезные санкции против страны, нарушающей нормы международного права и гуманитарные нормы, то возможно конфликт давно был бы решен.

«Умеренная политика международной общественности к Армении создает у них такое впечатление, что они могут и дальше незаконно оставаться на наших землях, и это одна из причин. Но я думаю они должны понять, что это будет невозможно. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Я в этом не сомневаюсь. Дело в том, что мы хотим сделать это мирным путем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу и это крайне важно. Их политика бойкотирования переговоров во-первых была глупой, а во-вторых неэффективной. Насколько мне известно, из различных источников, в том числе из Европы руководству Армении были направлены обращения, что эта страна не может себя так вести. Они, наряду с оккупацией территорий осуществили этнические чистки и разорили оккупированные территории. После всего этого они еще и выдвигают условия для возобновления переговоров. Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметив, что через несколько дней встретится с послами государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ сказал, что во время встречи будут обсуждены будущие переговоры, а также возможная встреча на уровне президентов.

«Что касается подхода к конфликту, в частности, наши ожидания от саммита «Восточного партнёрства» заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности. В целом, наша позиция при обсуждении таких вопросов во всех международных форматах, заключается в том, что должен быть единый подход в связи со всеми конфликтами.

Что касается вопроса территориальной целостности всех стран, мы признаем территориальную целостность каждого государства, и эта позиция открыто нами выражается в голосованиях на Генеральной ассамблее ООН и в Совете Европы. Это для нас не вопрос, мы с уважением относимся к территориальной целостности любой страны. Кроме того, мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня мы видим происходящее в Испании и Ираке. Наконец, международное сообщество начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом.

«Потому что сепаратизм - большая угроза. Считаю, что определить равновесие между территориальной целостностью и самоопределением очень легко. Если обратим внимание на Хельсинкский заключительный акт, то увидим, что здесь все ясно выражено. А Армения утверждая, что оба принципа имеют равные права, пытается манипулировать общественным мнением. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность. Что касается вопроса о будущем Нагорного Карабаха наша позиция всегда заключалась в том, что в будущем азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, на свои исконные земли, а армяне должны жить в Нагорном Карабахе вместе с ними», - сказал Президент Ильхам Алиев.

C.Б.

