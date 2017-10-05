Глава Каталонии упрекнул короля Испании

2017-10-05 02:04 | www.oxu.az | 5
Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в «намеренном игнорировании миллионов каталонцев», сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
В своем обращении Пучдемон упрекнул испанского короля за то, что тот принял позицию правительства страны.
«Этот момент требует посредничества», — отметил он.
Ранее Карлес Пучдемон заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни. При этом замглавы МИД России Алексей Мешков сказал, что в Москве хотят, чтобы Испания оставалась единым государством.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным правительства, 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании.