Глава Каталонии упрекнул короля Испании

2017-10-05 02:04 | www.oxu.az | 5

Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в «намеренном игнорировании миллионов каталонцев», сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В своем обращении Пучдемон упрекнул испанского короля за то, что тот принял позицию правительства страны.

«Этот момент требует посредничества», — отметил он.

Ранее Карлес Пучдемон заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни. При этом замглавы МИД России Алексей Мешков сказал, что в Москве хотят, чтобы Испания оставалась единым государством.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным правительства, 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании.

С.Б.

