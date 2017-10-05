Боевики «Джабхат ан-Нусры» опровергли ранение своего главаря

2017-10-05 02:29 | www.oxu.az | 4

Главарь террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни не был ранен при ударе российских ВКС, он находится «в хорошем состоянии» и продолжает «выполнять свои обязанности».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на некий Telegram-канал боевиков сообщает Reuters.

«Да поможет Аллах преуспеть в его задаче», — сказано в коротком заявлении боевиков.

Ранее в среду сообщалось, что российские самолеты Су-34 и Су-35 нанесли удар по главарям группировки, когда они собрались на совещание. Время и место его проведения было установлено российской военной разведкой.

Минобороны утверждало, что 12 полевых командиров «ан-Нусры» были убиты, а аль-Джуляни получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Кроме того, была уничтожена их охрана — более 50 человек. Еще свыше 10 боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера.

С.Б.

