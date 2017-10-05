Ильхам Алиев: В Азербайджане все угрозы исходят из-за рубежа

2017-10-05 02:54 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане не существует внутренней угрозы, все угрозы исходят из-за рубежа.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду в заключительной речи в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Коснувшись вопроса терроризма глава государства сказал:

«Наша позиция заключается в том, что в борьбе с международным терроризмом невозможно добиться успеха только военными средствами. Потому, что сначала нужно защититься от идеологических угроз. Должны быть обеспечены удовлетворяющие людей стандарты для жизни и удобство, чтобы они были довольны своей жизнью. Они должны получать образование. Как я отметил, в Азербайджане уровень грамотности составляет около 100 процентов», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Азербайджане все больше грамотных молодых людей работает на различных важных должностях.

«То есть, это основной барьер против экстремизма. Терроризм - последний этап процесса. Манипуляция, безграмотность, пропаганда, недовольство, социальное неравенство, бедность, безработица и наконец терроризм. То есть, все эти факторы должны быть устранены. У нас безработица составляет пять процентов. На самом деле, может быть и меньше этого, но некоторые не работая только хотят получать пожертвования от государства.

Мы, можно сказать, устранили бедность. Так как в 2003 году этот показатель был равен 49 процентам, а теперь составляет шесть процентов. Нужно учесть еще один вопрос, что в отличие от Армении число нашего населения растет. Там население уменьшается. Наше население растет на более чем 100 тысяч человек в год. По этой причине, сохранение безработицы на низком уровне очень серьезный вызов. Естественно, мы вносим свой вклад в международные усилия в области борьбы с терроризмом. В этом смысле в нашей стране, не существует внутренней угрозы. Все угрозы исходят из-за рубежа», - сказал президент Азербайджана.

С.Б.

