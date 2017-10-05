Президент Ильхам Алиев: Основной сферой деятельности Минской группы должно быть еще большее давление на оккупационный режим Армении

2017-10-05 00:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Наличие армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта постоянная угроза для региональной безопасности и стабильности. Об этом в среду сказал в частности во вступительной речи Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

"Думаю, что основной сферой деятельности Минской группы в предстоящем месяце, - наверно вы знаете, что они планируют совершить визит в регион, - должно быть оказание еще большего давления на оккупационный режим Армении для соблюдения ими норм международного права. Одной из причин нерешенности конфликта является отсутствие давления на агрессора на международном уровне", - сказал Президент Азербайджана.



Глава государства отметил, что если были бы применены санкции против Армении, если бы были применены серьезные санкции против страны, нарушающей нормы международного права и гуманитарные нормы, то возможно конфликт давно был бы решен.



"Умеренная политика международной общественности к Армении создает у них такое впечатление, что они могут и дальше незаконно оставаться на наших землях, и это одна из причин. Но я думаю они должны понять, что это будет невозможно. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Я в этом не сомневаюсь. Дело в том, что мы хотим сделать это мирным путем", - сказал Президент Ильхам Алиев.