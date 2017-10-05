Президент Ильхам Алиев: Европейская Комиссия должна продемонстрировать единый подход в отношении всех конфликтов на постсоветском пространстве

2017-10-05 01:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейская Комиссия должна продемонстрировать единый подход в отношении всех конфликтов на постсоветском пространстве. Об этом в среду в заключительной речи в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

"Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу и это крайне важно. Их политика бойкотирования переговоров во-первых была глупой, а во-вторых неэффективной. Насколько мне известно, из различных источников, в том числе из Европы руководству Армении были направлены обращения, что эта страна не может себя так вести. Они, наряду с оккупацией территорий осуществили этнические чистки и разорили оккупированные территории. После всего этого они еще и выдвигают условия для возобновления переговоров. Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается", - сказал Президент Азербайджана.



Президент Ильхам Алиев отметив, что через несколько дней встретится с послами государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ сказал, что во время встречи будут обсуждены будущие переговоры, а также возможная встреча на уровне президентов.



"Что касается подхода к конфликту, в частности, наши ожидания от саммита "Восточного партнёрства" заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности. В целом, наша позиция при обсуждении таких вопросов во всех международных форматах, заключается в том, что должен быть единый подход в связи со всеми конфликтами. Что касается вопроса территориальной целостности всех стран, мы признаем территориальную целостность каждого государства, и эта позиция открыто нами выражается в голосованиях на Генеральной ассамблее ООН и в Совете Европы. Это для нас не вопрос, мы с уважением относимся к территориальной целостности любой страны. Кроме того, мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня мы видим происходящее в Испании и Ираке. Наконец, международное сообщество начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом.

"Потому что сепаратизм - большая угроза. Считаю, что определить равновесие между территориальной целостностью и самоопределением очень легко. Если обратим внимание на Хельсинкский заключительный акт, то увидим, что здесь все ясно выражено. А Армения утверждая, что оба принципа имеют равные права, пытается манипулировать общественным мнением. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность. Что касается вопроса о будущем Нагорного Карабаха наша позиция всегда заключалась в том, что в будущем азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, на свои исконные земли, а армяне должны жить в Нагорном Карабахе вместе с ними", - сказал Президент Ильхам Алиев.