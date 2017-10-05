Сотрудник Генконсульства США арестован за связи с течением Гюлена

2017-10-05 10:06 | www.apa.az | 5

Сотрудник генерального консульства США в Стамбуле арестован в рамках расследования деятельности террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как сообщает АПА со ссылкой на aa.com.tr, решение об аресте М.Т. выдано прокуратурой Стамбула, которая выявила связь сотрудника американской дипмиссии с бывшим прокурором Зекерией Озем и уволенными начальниками отделов полиции, связанными с течением Гюлена.

Арестованному предъявлены обвинения в «попытке насильственной смены конституционного строя», «шпионаже» и «попытке свержения правительства Турции».

Отметим, группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.