МЧС Азербайджана о последствиях ливневых дождей

2017-10-05 08:38 | www.oxu.az | 4

МЧС Азербайджана распространило сообщение в связи с последствиями ливневых дождей в южном регионе страны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт ведомства, в результате интенсивных дождей на отдельных территориях Ленкоранского и Астаринского районов частные дома и дворы были заполнены дождевой водой. Вместе с тем, повысился уровень воды в реке Ленкорань.

Для ликвидации последствий стихии привлечена живая сила и техника МЧС. В настоящее время проводится откачка воды на территориях, заполненных дождевой водой. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

A.M.