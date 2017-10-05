Президент: Азербайджан подвергается резким нападкам медиа – ВИДЕО

2017-10-05 08:47 | www.oxu.az | 4

«Что касается вопросов обеспечения свобод и развития демократия в Азербайджане, то всякий раз я рекомендую нашим коллегам и друзьям обратить внимание на суть вопроса. Азербайджан подвергается резким нападкам медиа. Определенные круги, которые не рады нашему развитию или желают господствовать в Азербайджане, пытаются очернить нашу страну. Они стараются представить ее тоталитарной, авторитарной страной, где попираются права и нарушаются свободы. Это – определенная тенденция. Со дня избрания меня президентом эта тенденция сопровождает наше правительство».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что тому имеются различные причины: «Одна из них – армянское лобби и диаспора, обладающая глубокими политическими, общественными и медиа-корнями на Западе. На их долю приходится значительная часть клеветы. Но они не одни. В этот список входят также определенные НПО, определенные внешние круги, которые не могут получить от нас желаемого, и не довольные тем, что Азербайджан проводит независимую политику, не вмешивается в дела других и не позволяет другим вмешиваться в наши внутренние дела. Здесь могут иметь место и другие определенные факторы, но главное заключается в том, что против нас проводится кампания клеветы и дезинформации. Но если обратите внимание на суть, то можете убедиться в том, что Азербайджан – демократическая страна, с 2001 года мы являемся членами Совета Европы, наше законодательство, можно сказать, на сто процентов соответствует европейским стандартам».

Президент отметил, что в Азербайджане обеспечиваются все свободы: «Более 70 процентов населения является пользователями интернета, государство инвестирует сферу проведения широкополосного интернета во все города и поселки – то есть, об ограничении нами свободы печати не может быть и речи, у нас нет такого намерения. В противном случае, мы не проводили бы всю эту работу. Еще одна свобода – свобода собраний. Эта свобода полностью обеспечивается, не применяется никаких ограничений, а оппозиция регулярно проводит митинги. А участие в этих митингах около тысячи человек – тема отдельного разговора. Это в основном члены партий и их родственники. То есть, данные митинги не привлекают нормальных, обычных граждан, и в этом нет нашей вины. Эти митинги проводятся в центре города, недалеко от станции метро, не вводятся никаких ограничений, а последний митинг, по-моему, состоялся неделю назад. Так что о каком бы то ни было намерении и деянии, связанных с ограничением свободы, не может быть и речи».

«Что касается арестов, то они происходят в любой стране. Что касается полицейского насилия, могу сказать, что вы не увидите такого в Азербайджане, так как этого нет. Порой мы видим полицейское насилие в странах, которые вы представляете. В то же время никто не обвиняет вас в отсутствии демократии и насилии. Мы хорошо помним сцены нападения собак на мирных демонстрантов. Мы видим по телевидению, как используются лошади и дубинки. То есть, подход должен быть объективным и единым и с этой точки зрения. Нельзя подрывать авторитет Азербайджана за несовершенные им деяния. Вместе с тем, в то время как действия государств, считающихся символом демократии, воспринимаются нормально, мы не должны подвергаться критике за предпринятые аналогичные шаги», - заключил глава государства.

A.M.