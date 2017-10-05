Азербайджан играет ведущую роль с точки зрения диверсификации энергетических источников и путей снабжения - посол ЕС от Болгарии

2017-10-05 07:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ведущую роль с точки зрения диверсификации энергетических источников и путей снабжения. Об этом в среду в частности сказала аккредитованная в Брюсселе посол Европейского Союза от Болгарии Гергана Караджова в своем выступлении во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент, мы признательны Вам за то, что Вы нас приняли. Для представителя Болгарии в Комитете по вопросам политики и безопасности и для моих коллег встреча с Вами большая честь. Регион, где расположен Азербайджан, для нас очень важен с точки зрения двух моментов. Первый связан с вопросами стабильности, безопасности и демократии в регионе Черного и Каспийского морей. Второй момент, как отметил мой французский коллега и Вы, предусматривает энергетический и транспортный коридоры. Действительно, Южный газовый коридор очень важный маршрут. Мы совместно работаем над диверсификацией энергетических источников и путей снабжения. С этой точки зрения мы приветствуем ведущую роль, которую играет Азербайджан. Завершение данного проекта чрезвычайно важно для моей страны и энергетической безопасности Европейского Союза. Вы также отметили, что реализация, начиная с 2020 года, транспортировки по этому маршруту энергоносителей важна. Очень значим также маршрут мультимодальных перевозок из стран Залива в регион Черного моря. В этом плане превращение геополитических вызовов в преимущество в деле создания маршрута из Азии в Европу целесообразно", - сказала Гергана Караджова.

Посол отметила, что энергетический вопрос занимает главное место в повестке дня Европейского Союза.

"Наш председатель также отметил, что наши отношения с Азербайджаном не должны ограничиваться только этим. Мы приветствуем согласование нового всеобъемлющего соглашения с Европейским Союзом. Надеюсь, что текст соглашения в скором времени будет завершен. Вы отметили соглашение стратегического партнерства с рядом стран. Моя страна также находится в их числе и создала эти отношения. Исходя из вопроса моего французского коллеги, была бы Вам признательна, если бы Вы подробнее рассказали о региональном контексте, региональной политике наших важных соседей и партнеров, в частности Ирана и Турции", - сказала посол ЕС от Болгарии.