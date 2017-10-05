Идея выхода из Совета Европы чрезвычайно плохая идея как для Совета Европы, так и для Азербайджана - посол ЕС от Германии

2017-10-05 07:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Идея выхода из Совета Европы чрезвычайно плохая идея как для Совета Европы, так и для Азербайджана. Об этом в среду в частности сказал аккредитованный в Брюсселе посол Европейского Союза от Германии Михаэль Флюгер в своем выступлении во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что Вы нас здесь приняли. Мы удовлетворены 25-й годовщиной дипломатических отношений, установленных с Вашей страной. Конечно же, наши взгляды устремлены на предстоящий в Брюсселе Саммит Восточного партнерства. Я просто еще раз хотел бы повторить то, что сказал наш председатель. Мы бы очень хотели, чтобы Вы тоже там были", - сказал Михаэль Флюгер.

Посол отметил, что представление Азербайджана на высоком уровне необходимо не только для того, чтобы обозначить эффективность Восточного партнерства для населения шести стран, но и для того, чтобы более подробно рассказать об улучшении экономического сотрудничества, в том числе борьбе с терроризмом, сотрудничестве в области практической внешней политики.

"Хотел бы отметить еще один вопрос. Вы это уже сказали. Азербайджанская Демократическая Республика находится в преддверии 100-летней годовщины. На тот период она была очень современной и светской республикой на мусульманском Востоке. Известно, что в наших странах право женщинам голосовать было дано значительно позже. Поздравляю Вас по этому случаю. Говоря о ранее упомянутом вопросе толерантности, надеемся, что это будет применено еще к одному вопросу. В настоящее время мы слышим от гражданского общества, что происходят случаи дискриминации из-за половой и гендерной принадлежности. Знаем, что большинство этих арестованных лиц уже выпущены на свободу. Это хороший знак. Мы уверены, что Азербайджан выполнит свои международные обязательства в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Есть еще одна большая просьба. По нашему мнению, идея выхода из Совета Европы чрезвычайно плохая идея как для Совета Европы, так и для Азербайджана. Мы надеемся, что Вы еще раз подумаете об этой позиции. Мы полагаем, что все это позволит Азербайджану полностью реализовать свой потенциал на международной арене. Мы однозначно хотели бы, чтобы Азербайджан остался в организации. Хотел бы задать вопрос в связи с территориальной целостностью. Хотели бы узнать Вашу позицию в связи с вопросом территориальной целостности Украины. Спасибо", - сказал Флюгер.