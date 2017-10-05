Терезу Мэй «уволили» в прямом эфире – ВИДЕО

2017-10-05 09:00 | www.oxu.az | 5

Британский пранкер Саймон Бродкин прервал выступление премьер-министра Терезы Мэй, вручив ей форму для увольнения P45, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Telegraph.

Когда премьер произносила свою речь на съезде консервативной партии Великобритании, к ней внезапно подошел пранкер и протянул бумагу, которая оказалась формой P45 — документ, который заполняют при увольнении.

«Борис попросил передать это Вам», - заявил Бродкин, передав бумагу премьеру.

«Есть только один человек, которому я бы хотела вручить форму P45, и это Джереми Корбин», - сказала Мэй в ответ.

В Великобритании каждый работник получает налоговую форму P45 при увольнении. В бланке указываются полученные лицом доходы и уплаченные им налоги.

Журналист Пол Бренд поделился в Twitter той самой формой, которую передали британскому премьеру:

Н.Г.