Мы бы очень хотели, чтобы в нагорно-карабахском конфликте был найден не статус-кво, а политическое урегулирование - Вальтер Стивенс

2017-10-05 07:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мы бы очень хотели, чтобы в нагорно-карабахском конфликте был найден не статус-кво, а политическое урегулирование. Об этом в среду в частности сказал председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтер Стивенс в своем выступлении на приеме во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент, большое спасибо за подбадривающие слова. Мы признательны Вам также за то, что Вы уделили время принять нас и за оказанное гостеприимство. Как Вы справедливо отметили, возможно, это самая большая делегация, которую Вы принимали. На самом деле мы являемся группой в составе послов 28 стран. Мы фактически занимаемся обоснованием внешней политики для Европейского Союза и министров. Должен отметить, что я был здесь в 2006 году, и тогда я приезжал с действующим председателем ОБСЕ Карелом де Гухтом. А сейчас я вновь возвратился и вижу, что в стране произошли очень большие перемены. Это очень отрадно. Должен сказать, что мы придаем большое значение этому визиту. По-моему, визит уместен, так как идет подготовка к Саммиту Восточного партнерства. В то же время, мы придаем значение Восточному партнерству, особенно Азербайджану. И Вы это справедливо отметили", - сказал Вальтер Стивенс.

Председатель отметил, что после визита Президент Ильхама Алиева в Брюссель в связях между Азербайджаном и ЕС произошло достаточно динамичное развитие.

"В настоящее время ведутся переговоры по новому соглашению. Уже проведено несколько раундов переговоров. По-моему, они продолжаются в очень хорошем русле. Надеемся, что переговоры завершатся в ближайшее время. Идет также большая работа над предыдущим Соглашением 1996 года «О партнерстве и сотрудничестве». Еще раз отмечаю, что отношения, естественно, регулируются теми основами, в том числе Восточным партнерством. Мы желаем с большим удовольствием приветствовать Вас в Брюсселе по случаю Саммита Восточного партнерства. По-моему, вместе с подвижками в области этого нового Соглашения, возможно, мы сумеем провести переговоры и в отношении Соглашения об авиации. Это считалось бы очень хорошим результатом для Саммита и продемонстрировало бы, как близки и тесны наши связи с Азербайджаном. Должен сказать, что Азербайджан с точки зрения региональных событий, которые Вы отметили, является очень важным независимым участником на международной арене. Мне кажется, что эти вопросы являются важной областью внешней политики, а также безопасности, над которыми мы в дальнейшем сможем работать. Вы также отметили вопросы толерантной культуры. Что касается религиозной толерантности, здесь бок о бок существовали различные религии. Это прекрасный образец. Вместе с тем, Вы также особо отметили Ваши усилия, направленные на диверсификацию экономики и модернизацию страны. Чрезвычайно важно обеспечить в стране перспективы долгосрочного роста и стабильности. Вы также рассказали о большой работе, проведенной в области образования, мобилизации всех слоев общества для реализации указанных вопросов. Вы также отметили, что открыты для инвесторов, уделяете внимание инвестиционной среде, открывающей путь к внешним инвестициям. По-моему, для инвесторов также важно обеспечение правовых основ и верховенство закона ", - сказал председатель.

Он добавил, что в этом случае они тоже становятся прозрачны в ожидаемой деятельности.

"С этой точки зрения, позвольте также отметить некоторые вопросы, вызывающие беспокойства. Речь идет о свободе выражения, свободе собраний в стране. Есть некоторые общеизвестные дела в связи с лишением свободы определенных лиц. Знаю, что Вы проводите большую работу и в области гуманизации пенитенциарной системы. Надеюсь, что наши предложения также будут согласованы и приняты в парламенте. По-моему, как члену Совета Европы это следует продемонстрировать. А также если учесть, что в связи с урегулированием этих вопросов имеется также постановление Европейского Суда. Данный шаг мог бы помочь и нам, так как мы очень заинтересованы в расширении наших отношений, нашей работе с гражданским обществом и развитии наших двусторонних связей. Что касается Нагорного Карабаха, по-моему, когда Вы находились в Брюсселе с Президентом Армении, Президент Туск очень ясно выразил свое мнение. Мы бы очень хотели, чтобы был найден не статус-кво, а политическое урегулирование. Полностью поддерживаем сопредседателей в этом плане. Как Вы также отметили, я тоже знаю, что сопредседатели прибывают с визитом в регион. Знаю, что также планируется проведение встречи между президентами. Может быть немного разъяснил бы этот вопрос. С этой точки зрения, может было бы хорошо дать слово и моему французскому коллеге", - сказал Вальтер Стивенс.