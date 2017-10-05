В Египте нашли «голову» фараона Эхнатона

2017-10-05 09:06 | www.oxu.az | 4

Археологи обнаружили в Тель-эль-Амарне на восточном берегу Нила отлично сохранившуюся голову статуи фараона Эхнатона. Длина находки составляет 13,5 см, а ширина - всего 8 см.

Как сообщает Oxu.Az, исследователи пока не знают, что послужило причиной хорошей сохранности части древней статуи и не могут точно определить ее возраст.

Эхнатон - один из самых известных египетских фараонов, живших в 1353-1336 гг. до нашей эры. Он провел много изменений в религиозной и социальной жизни Древнего Египта, а также ввел культ бога Атона, олицетворявшего солнечный диск. При нем была опробована новая технология строительства, использовавшая небольшие блоки и позволявшая возводить сооружения быстрее.

Огромный 700-метровый по фасаду белый дворец Эхнатона считают самым крупным невоенным сооружением древности. При этом во внешней политике период правления фараона скорее считается неудачным. Влияние Египта в колониях и подконтрольных территориях начало ослабевать, а отношения с соседями ухудшились. По одной из версий, Эхнатон был отравлен.

A.M.