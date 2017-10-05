Американский сопредседатель совершил визит в Нагорный Карабах

2017-10-05 10:20 | www.apa.az | 4

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер совершил ознакомительный визит в Нагорный Карабах.

Как сообщает АПА со ссылкой на armenpress.am, Э.Шофер встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном. На встрече были обсуждены решение конфликта, ситуация на фронте и другие вопросы. Стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

После встречи Э.Шофер сказал, что знаком с конфликтом: «Он действительно сложный, и для мирного урегулирования мы вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжаем регулярно посещать регион».