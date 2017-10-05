Охранник врукопашную победил гигантского питона, но получил жуткие травмы

2017-10-05 09:20 | www.oxu.az | 4

Охранник Роберт Набабан возвращался с работы, когда увидел огромного питона, который не давал пройти двум пешеходам сообщает Oxu.Az со сылкой на Life.

Мужчина решил вмешаться и вступил в бой с семиметровой змеёй прямо посреди дороги в провинции Риау. 37-летнему Роберту удалось одержать победу, но лишь ценой невероятных усилий и порванной руки.

После долгой изнурительной схватки Роберт Набабан оказался в местной больнице, у мужчины серьёзно повреждена рука, а сам он едва не надорвался.

Его "трофей" был выставлен в деревне: местные жители подвесили убитого питона на бельевых верёвках.

Н.Г.