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Официальный курс маната к мировым валютам на пятое октября

2017-10-05 09:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9994 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

05.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

1.9994

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3317

1 аргентинский песо

1 ARS

0.098

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8659

1 бразильский реал

1 BRL

0.5424

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.125

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.149

1 чешская крона

1 CZK

0.0774

1 чилийский песо

1 CLP

0.2692

1 китайский юань

1 CNY

0.2555

1 датская крона

1 DKK

0.2686

1 грузинский лари

1 GEL

0.6861

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2518

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2098

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7439

1 израильский шекель

1 ILS

0.4836

1 канадский доллар

1 CAD

1.3625

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6251

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4021

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0929

1 молдавская лея

1 MDL

0.0969

1 египетский фунт

1 EGP

0.0962

1 норвежская крона

1 NOK

0.2136

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.465

1 российский рубль

1 RUB

0.0295

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2472

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3992

1 турецкая лира

1 TRY

0.4758

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0634

100 японских иен

100 JPY

1.5081

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2172

Золото (1 унция)

1 XAU

2166.4799

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.2335

Платина (1 унция)

1 XPT

1550.5824

Палладий (1 унция)

1 XPD

1562.4838

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