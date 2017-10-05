Президент Узбекистана ратифицировал договор о границе с Кыргызстаном

2017-10-05 09:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об узбекско-кыргызской государственной границе.

Закон был одобрен Сенатом Олий Мажлиса ранее в тот же день. Законодательная палата парламента одобрила документ 28 сентября.

Договор, которым описаны 1170, 53 км, или 85 процентов узбекско-кыргызской границы, был подписан в Бишкеке 5 сентября в ходе государственного визита президента Узбекистана.

Сегодня в Узбекистан с государственным визитом прибывает Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Глава Кыргызстана ратифицировал указанный договор 2 октября.

(Автор: Нигяр Гулиева)