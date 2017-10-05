Россия оптимизирует ж/д перевозки сельхозпродукции в Центральную Азию

2017-10-05 09:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам транспорта и сельского хозяйства совместно с «Российскими железными дорогами» (РЖД) проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении государств Центральной Азии, включая вопросы стоимости и скорости доставки.

«Минтрансу и минсельхозу России совместно с РЖД и при участии отраслевых союзов (ассоциаций) поручено проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении стран Центральной Азии, включая стоимость и скорость доставки. О результатах доложить в правительство Российской Федерации», - говорится в сообщении правительства.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции. По его словам, в этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в широком масштабе.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)