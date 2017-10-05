Актобе должен стать источником инноваций и фактором притяжения ресурсов – Нурсултан Назарбаев

2017-10-05 10:03 | www.trend.az | 6

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом Актюбинскую область. Президент ознакомился с инфраструктурными и социально-культурными объектами, а также побывал на промышленных предприятиях региона, сообщает информационный центр «Актобе акпарат» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В частности, Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой одного из цехов актюбинского завода ферросплавов. Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс. тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.

Президент ознакомился и с работой рельсобалочного завода, реализованного в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, где был проинформирован о текущем состоянии экспорта продукции завода в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистан, Туркмению и Азербайджан. Завод обеспечивает своей продукцией АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Производственная мощность предприятия – 430 тыс. тонн продукции в год.

Глава государства также посетил теплицу, в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс. тонн овощей в год. Отметим, что тепличный комплекс «Greenhouse Kazakhstan» построен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО «КазАгроФинанс».

Ознакомившись с ходом строительства быстровозводимого одноэтажного и двухэтажного кредитного жилья в массиве «Нур Актобе», Президент особо подчеркнул важность реализации жилищной программы «Нурлы жер» для населения нашей страны.

В ходе посещения аким области Бердыбек Сапарбаев доложил главе государства о ходе реализации государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер».

Кроме того, глава государства осмотрел новый Центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз», и Академию творчества, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса.

Нурсултан Назарбаев также осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей Казахстана Ахмета и Газизы Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей.

Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств. В ходе посещения глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых – видных деятелей искусств страны.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности области.

Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».

Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе, наряду с Астаной, Алматой и Шымкентом, должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.

В завершение встречи президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.