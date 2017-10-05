Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

2017-10-05 10:55 | www.apa.az | 5

Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в ее первом публичном заявлении.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на news.mail.ru.

«Он никогда не говорил мне ничего, и не предпринимал каких-либо действий, о которых бы я знала, что стало бы предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное. Мне ни в коем случае не приходило в голову, что он планирует насилие в отношении кого-либо», — сообщила Мэрилу Дэнли в заявлении, которое распространил ее адвокат.

«Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — рассказала Мэрилу.

Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью. «Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.

Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября. Подруга стрелка сдалась ФБР, 4 октября был проведен допрос.

Также СМИ отмечают, что ФБР не стали задерживать подругу стрелка из Лас-Вегаса.

Мэрилу Дэнли, подруга устроившего стрельбу в Лас-Вегасе Стивена Пэддока, не была задержана, заявил журналистам на пресс-конференции представитель ФБР.



В среду Дэнли прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР. Ранее сообщалось, что полиция считает ее лицом, представляющим интерес для следствия. Также стало известно, что во время ее пребывания на Филиппинах мужчина отправил ей 100 тысяч долларов.

С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Власти США ее в соучастии в нападении не подозревают, но с помощью ее показаний надеются понять мотивы стрелка.