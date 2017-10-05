В Нигере погибли три американских спецназовца

2017-10-05 11:01 | www.apa.az | 6

Трое военнослужащих США погибли, еще двое ранены в результате нападения на юго-западе Нигера.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, инцидент произошел во время обучения. Бойцы находились в засаде, когда по ним начался обстрел неких «враждебных сил», предположительно, ячейки террористической группировки «Аль-Каида», действующей в Нигере и Мали. Reuters сообщил, что во время обстрела были убиты пять бойцов армии Нигера.

Отметим, в августе Пентагон сообщил о погибших в результате ошибочного артиллерийского обстрела двух американских военных. Артиллерийская установка войск коалиции вела огонь по минометным позициям террористической группировки «Исламское государство». В этот момент произошла некая «нештатная ситуация», в результате которой и погибли солдаты. Пострадали еще пятеро американских военных.