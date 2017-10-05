Микаил Джаббаров поздравил учителей

2017-10-05 09:40 | www.oxu.az | 4

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников образования с 5 октября – Международным днем учителей.

Как передает Oxu.Az, в тексте поздравления говорится:

«Дорогие преподаватели!

Поздравляю Вас с Международным днем учителей!

Во все времена учителя, наряду с профессиональными навыками, отличались моральной ответственностью. С этой точки зрения учитель, являющийся носителем почетной миссии, несет ответственность за воспитание человека. Именно поэтому сила каждого учебного заведения равна силе его учителей.

Радует, что общественный престиж преподавательской деятельности растет с каждым годом. Об этом говорит и динамика качества молодежи, выбравшей профессию учителя, так и постоянно растущий профессионализм работающих в этой области. Это основной источник для наших будущих целей.

Дорогие учителя, от всей души поздравляю каждого из вас с этим знаменательным днем, желаю дальнейших достижений!».

Э.А.

