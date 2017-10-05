AXA вновь признан страховым брендом №1 в мире

2017-10-05 10:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Девятый год подряд AXA становится первым страховым брендом во всем мире, показывая прирост стоимости бренда + 5%.

Международное рейтинговое агентство Interbrand 9-й год подряд подтверждает силу и лидирующие позиции бренда AXA в страховой отрасли. В целом, AXA поднявшись на четыре позиции заняла 42 место (46 место в 2016г) в рейтинге Лучших глобальных брендов и 3 место в рейтинге Лучших брендов в сфере финансов, при этом стоимость бренда возросла на 5% и составляет 11 млрд. долларов США.

AXA Group (Франция) – мировой лидер в сфере страхования и управления активами. Более 166 000 сотрудников ежедневно обслуживает 103 миллиона клиентов в 64 странах мира. В 2016 году доход Группы AXA составил 100 млрд.евро.

Следует отметить, что в Азербайджане международная финансовая группа AXA представлена страховой компанией AXA MBASK.

СК AXA MBASK с 2010 года начала процесс внедрения международных стандартов АХА Group в существующие бизнес процессы компании. Так, воплощая в жизнь план развития продаж посредством сети страховых агентств, в краткие сроки по всему Азербайджану были открыты более 100 пунктов продаж страховых полисов ориентированные на работу с физическими и юридическими лицами, а также с финансово-кредитными учреждениями по всем видам страхования.

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Ознакомиться с полным ренкингом 2017, можно на сайте Interbrand.