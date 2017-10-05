Капитал энергооператора Азербайджана увеличен на 65%

2017-10-05 10:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана уставный капитал ОАО "Азеришыг" (оператор по распределению электроэнергии в Азербайджане) увеличен на 64,9 процента - с 885 633 352 до 1 460 633 532 манатов.

Согласно решению Кабмина, опубликованному в четверг, количество простых акций ОАО номиналом в два маната каждая увеличилось соответственно с 442 816 766 до 730 316 766 единиц.

Официальный курс на пятое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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