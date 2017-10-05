ВКС уничтожили семь полевых командиров «ан-Нусры» в Идлибе

2017-10-05 11:04 | www.apa.az | 4

ВКС РФ в результате точного удара уничтожили 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирований боевиков «восточного сектора» группировки «Джебхат ан-Нусра».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, российской военной разведкой были получены данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» «ан-Нусры» в провинции Идлиб для выработки плана дальнейших действий. После подтверждения этих сведений по различным каналам командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара.

«В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирований боевиков «восточного сектора» ан-Нусры», — сказал Конашенков.

Конашенков отметил, что в числе ликвидированных были Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.