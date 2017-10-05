В Баку проходит заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ - ОБНОВЛЕНО

2017-10-05 11:09 | www.apa.az | 4

В Баку проводятся VII региональные экспертные консультации представителей подразделений правоохранительных органов, органов спецслужб и безопасности стран СНГ и расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств - участников СНГ.

Как сообщает АПА, во встрече принимают участие представители правоохранительных органов, органов спецслужб и безопасности стран СНГ, в том числе представители Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и других структур.

Впервые на эту встречу приглашены представители мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН по проблематике террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каиды», «Талибана».

На мероприятии заместитель начальника Службы государственной безопасности Исмаил Багиров передал приветствия начальника СГБ Мадата Гулиева участникам заседания и пожелал удачи работе мероприятия.

Заместитель директора Антитеррористического центра стран СНГ Марат Абдыраев выразил благодарность руководству СГБ Азербайджана за организацию 7-х консультаций. Он отметил, что заседания проводится на ежегодной основе, а главной темой нынешнего форума станет противодействие дистанционному воздействию, применяемому международными террористическими организациями для вербовки сторонников среди граждан стран СНГ.

Также на повестке дня консультаций стоит обсуждение вопросов технологий дистанционного воздействия, региональные особенности такой деятельности террористических группировок.