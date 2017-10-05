Антитеррористический центр СНГ: «Уровень террористических угроз для стран Содружества остается высоким»

2017-10-05 11:35 | www.apa.az | 4

«Уровень террористических угроз для стран СНГ остается по-прежнему высоким».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении, распространенном Антитеррористическом центром Содружества Независимых Государств.

Отмечается, что наиболее острой из них является вербовочная деятельность, которую проводят международные террористические организации для вербовки граждан стран СНГ.

«Интернет-пространство сегодня активно используется как для призывов к участию в деятельности террористических организаций, так и для вовлечения граждан государств Содружества в протестную активность, их радикализации и выполнению ими различных поручений террористов. По имеющимся данным, с 2014 по 2017 годы количество публикаций с экстремистским содержанием в социальных сетях возросло более чем в 6 раз. Согласно результатам анализа, проведенного Антитеррористическим центром СНГ, более 90 процентов ресурсов, доступ к которым запрещен на территории страна Содружества, размещается за пределами СНГ. По мнению специалистов, применение технологии «дистанционного воздействия» является сегодня одним из основных факторов, способствующих росту терроризма», - говорится в сообщении АТЦ СНГ.