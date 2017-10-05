В Киргизии задержали готовившего диверсии террориста

2017-10-05 10:41 | www.trend.az | 6

Задержан прошедший боевую подготовку в Сирии террорист, прибывший в Киргизию для совершения терактов, сообщает в четверг пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики, передает РИА Новости.

"Органами ГКНБ Кыргызской Республики в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности международных террористических организаций задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин "А.А.", 1994 г.р., уроженец Джалал-Абадской области", — сообщает пресс-служба.

Органами нацбезопасности выявлено, что в 2012 году задержанный прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей боевиков в Сирии и принимал участие в боевых действиях против правительственных войск. "По указанию главарей МТО "А.А." прибыл в Кыргызскую Республику и стал активно готовиться к совершению диверсионно-террористических акций, находясь в так называемом "режиме ожидания", — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество" УК республики, задержанный помещен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.