СБУ выдворила из страны журналиста НТВ

2017-10-05 11:55 | www.apa.az | 6

Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Журналисту запретили въезд в страну на три года.

Немышева задержали в Киеве во время записи репортажа. Его блокировал неизвестный, который добился от полиции задержания. Затем журналиста передали сотрудникам СБУ. Позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в LiveJornal.

В Общественной палате обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой оперативно отреагировать на этот инцидент.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину российским журналистам. Так, в конце августа покинуть Украину предписали корреспонденту Первого канала Анне Курбатовой, а в середине того же месяца власти выдворили из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

МИД назвал подобные действия наступлением на свободу СМИ и призвал мировое сообщество дать им оценку.