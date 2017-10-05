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В Стамбуле задержан сотрудник генконсульства США

2017-10-05 10:02 | www.oxu.az | 6

Силы безопасности Турции задержали сотрудника генконсульства США в Стамбуле, подозреваемого в связях с организацией FETO, сообщает Оxu.Аz  со ссылкой на Sabah.

Задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". 

По данным следствия, Топуз связывался с известными полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллаховцами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с FETO. 

В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о крупномасштабной коррупции в правительственных кругах. 

Сейчас он находится в Германии.

Н.Г.

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