Четырехкратный чемпион Исламиады завоевал "золото" на Кубке мира по плаванию (ФОТО)

2017-10-05 10:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец, четырехкратный победитель Игр исламской солидарности-2017 Максим Шемберев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе (Катар), сообщили Trend в четверг в Федерации плавания Азербайджана.

Он стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Азербайджанская пловчиха Фатима Алкарамова заняла пятое место на дистанции 800 метров вольным стилем.

В Федерации отметили, что сегодня Шемберев поборется за медали в плавании на 1500 метров вольным стилем.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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