В Азербайджане за три дня жертвами аварий стали 8 человек

2017-10-05 10:05 | www.oxu.az | 4

"За последние три дня в Азербайджане произошло 23 дорожно-транспортных происшествия".

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев.

Он заявил, что в дорожных авариях на дорогах страны в дождливые дни – 2-4 октября – погибли 8 человек, 34 были ранены.

"Большинство аварий составили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов", - добавил К.Алиев.

A.M.

