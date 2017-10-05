Азербайджанец разработал новую модель внедорожника

2017-10-05 10:08 | www.oxu.az | 5

Азербайджанец Самир Садыгов разработал внедорожник со звучным названием "Танк" для известной американской автомобильной компании Rezvani Motors.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на страницу Садыгова в социальной сети Facebook, где он поделился фотографиями автомобиля.

"Наконец пришел день, когда я могу представить вам свой второй дизайн для Rezvani Motors", - написал Садыгов.

Внедорожник предусмотрен для езды в экстремальных условиях. Под капотом "Танка" 6,4-литровый V8, позаимствованный у Chrysler и доработанный подразделением SRT (Street & Racing Technology) — его заявленная мощность составляет 500 лошадиных сил, однако динамику разгона до сотни и расход топлива производитель не раскрыл. Внедорожник, цена которого начинается от 178 тысяч долларов, будет готов к концу 2017 года.

Самир Садыгов уже многие годы занимается разработкой автомобилей. Это его второе сотрудничество с американской компанией. До этого он создал спорткар Rezvani Beast, "засветившийся" в клипе у американского певца Криса Брауна.

Н.Г.