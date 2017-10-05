В Южном Казахстане наладят производство томатной пасты

2017-10-05 10:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Расположенная в городе Арыс Южно-Казахстанской области фабрика по переработке томатов приступит к производству томатной пасты, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По информации акимата Южно-Казахстанской области, фабрика по переработке томатов ТОО «Агрофирма Жаңа Ақдала» в Арысе ежедневно перерабатывает 400-500 тонн томатов и производит около 70 тонн томатного концентрата.

Как отмечается, на фабрике намерены расширить производство, наладив выпуск готовой продукции на основе томатного концентрата. В ближайшее время компания запустит новую линию по выпуску томатной пасты. На сегодня закуплено и установлено специальное оборудование.

По словам директора фабрики Ерлана Акжибекова, линию по производству томатной пасты планируют запустить во второй декаде ноября. Продукция будет выпускаться трех видов в различной стеклянной таре под маркой «Алтын дән». Помимо южного региона, готовые натуральные продукты начнут реализовывать в семи других областях Казахстана.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)