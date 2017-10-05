Министр рассказал, когда в Азербайджане запустят реестр туркомпаний

2017-10-05 11:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Единый реестр туристических компаний в Азербайджане будет запущен после принятия нового закона «О туризме», который находится на обсуждении в рамках второго чтения в парламенте.

Об этом в четверг сказал журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

"Мы не планируем возвращать лицензирование туристического сектора. Но реестр нам необходим, потому что сегодня [в туристическом секторе] действуют совершенно непонятные люди, которые ведут себя очень непрофессионально. Мы не можем этого допустить", - сказал министр.

А.Гараев подчеркнул, что реестр позволит правительству поставить туристические компании перед ответственностью, с тем, чтобы они оказывали клиентам более качественные услуги.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)