«Атлетико» не продаст билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»

2017-10-05 10:11 | www.oxu.az | 4

Мадридский «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор на матч восьмого тура испанской Примеры с «Барселоной», информирует пресс-служба «матрасников». Встреча запланирована на 14 октября.

Как передает Oxu.Az, мадридский клуб объяснил своё решение проблемами с логистикой на новом стадионе «Ванда Метрополитано», вместимость которого составляет 68 000 человек.

1 октября в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.

Н.О.