Мадуро прибыл с официальным визитом в Беларусь

2017-10-05 11:21 | www.trend.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту Николаса Мадуро встречал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Как сообщалось, 5 октября во Дворце Независимости пройдут официальные переговоры Президента Венесуэлы и Президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидеры двух стран встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.

Планируется, что в этот же день Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.