Yabancı uyruklu uzman hekim adaylarından Ünüvar’a ziyaret

2017-10-05 12:32 | www.trend.az | 1

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye’de uzmanlık eğitimi alan yabancı uyruklu hekimlerin sorunlarını dinledi.

Azerbaycan Hekimler Derneği Başkanı Şahin Hanalioğlu ile yönetim kurulu üyeleri Cebrail Cebrailov ve Enejd Veizi ’yi TBMM’de kabul eden Ünüvar, konukları ile başta Azerbaycan’dan gelen hekimler olmak üzere, Türkiye’de uzmanlık eğitimi gören tüm yabancı uyruklu hekimlerin karşılaştıkları problemleri ve çözüm önerilerini görüştü.

Türkiye’de 500’ü hekimlik eğitimi, 500’ü de uzmanlık eğitimi olmak üzere yaklaşık bin civarında Azerbaycanlı tıp doktoru ve uzman adayının eğitim gördüğünü belirten Ünüvar, “Biz bu kardeşlerimizin bütün problemleri ile ilgileniyoruz. Her geçen gün problemleri biraz daha azalsa da hayatın doğal akışı içerisinde sosyal, ekonomik veyahut çalışma koşulları ile ilgili problemler yaşayabiliyorlar” dedi.

Bu tür toplantıları aşağı yukarı her 6 ayda bir yaptıklarının altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:

”Toplantılarda notlarımızı alıyoruz, ilgili kurumlarımızla görüşüyoruz. Bugün de çok verimli bir toplantı yaptık. Aldığımız notlarla ilgili inşallah yakın zamanda YÖK, Sağlık Bakanlığı ve SGK Başkanlığı yetkilileri ile bir araya geleceğiz ve problemlere çözümler bulmaya çalışacağız. Biz istiyoruz ki burada eğitim gören kardeşlerimiz daha iyi şartlarda tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi alsınlar. Gerek Türkiye’de gerekse Azerbaycan’da, nerede görev yapacaklarsa orada daha güzel hizmetler sunabilsinler. İnşallah gelecek bugünden çok daha güzel olacak.”

Azerbaycan Hekimler Derneği Başkanı Şahin Hanalioğlu da Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

“Necdet Hocamız, bu süreci en başından beri çok yakından takip ediyor. Bize de sonsuz destekte bulunuyor. Biz de hem dernek olarak hem de Türkiye’deki genel yabancı uyruklu asistan ve uzman hekimler olarak problemlerimizi kendisiyle rahatça paylaşabiliyoruz. Bugün son toplantımızdan bugüne kadar geçen süreçte hazırladığımız rapor üzerinde çalışma fırsatı bulduk. Yabancı uyruklu asistan ve uzmanların Türkiye’deki eğitimleri ve ekonomik durumları ile ilgili problemleri dile getirme ve çözüm önerilerimizi paylaşma fırsatı yakaladık. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah problemlerin çözümü için gerekli adımları atarız ve güzel sonuçlara ulaşırız.”