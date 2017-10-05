Министр обороны Нидерландов ушла в отставку после гибели миротворцев в Мали

2017-10-05 10:19 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис заявила, что несет политическую ответственность за инцидент, который произошел в Мали в 2016 году, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Gordonua. com.

Политик приняла решение уйти с поста после того, как Совет по безопасности на прошлой неделе представил свои выводы об инциденте, произошедшем в Мали 6 июля 2016 года, когда в результате минометного обстрела погибло двое голландских солдат, еще один был ранен.

Совет пришел к выводу, что министерство поставило безопасность и медицинские стандарты ниже достижения стратегических целей.

На дебатах Хеннис сказала, что несет политическую ответственность за инцидент.

Глава вооруженных сил Нидерландов генерал Том Миддендорп, по словам Хеннис, тоже решил подать в отставку.

Временно исполнять обязанности министра обороны Нидерландов будет Клаас Дейкхофф.

Хеннис была министром обороны Нидерландов с 2012 года.

Н.Г.